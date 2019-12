Concejales de los tres Bloques recibieron petitorio de activistas contra la megaminería

Al respecto la concejal del Frente de Todos y diputada provincial (m.c.), Viviana Navarro, les explicó a las vecinas que “desconocemos cualquier proyecto en estado parlamentario porque no hay ninguno presentado en la Legislatura del Chubut”. Además la concejal les dijo que “no puedo tomar una posición sobre algo que desconozco, porque no hay ningún proyecto presentado”. En el mismo tono afirmó que “me gustaría que se exprese el gobernador al respecto, que presente un proyecto como corresponde y en función de eso veremos cuál será mi posición”. Consultada por la marcha del jueves la concejal Navarro expresó que “la gente se expresó y me parece muy bien”, agregando que “hay que respetar lo que la gente dice”.

You might also like