Mauricio Acosta y la importancia de la comunicación en la gestión pública

Mauricio Acosta, quien durante casi veinte años se desempeñó dentro del equipo del intendente Miguel Lunghi, decidió dejar la función pública y dedicarse a la actividad privada.

Vinculado al área de comunicación, durante gran parte de su paso por el Ejecutivo, Acosta señaló que la decisión la tomó allá por diciembre de 2019, cuando el jefe comunal le pidió que continuara en su equipo. “Le dije que aceptaba, pero también le dije que el 10 de diciembre de 2023 me retiraba”, remarcó en diálogo con “Cable a Tierra” (de lunes a viernes, de 18 a 19, por La Municipal FM, 88.7)

Tras hacer un breve repaso de su tarea, de la cual “aprendí mucho, incluso de los errores que he cometido”, puntualizó la importancia de la comunicación en toda gestión gubernamental. “Cuando alguien dice que el error de un gobierno fue no haber comunicado bien, está faltando a la verdad, porque la comunicación también es política, es gestión: no se puede gobernar bien y comunicar mal. Tampoco a la inversa funciona”.