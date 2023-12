Reflexiones tras un incidente de tránsito

Leila Greco es estudiante de la Facultad de Arte de la Unicén y se desempeña en la productora Abra TV. La semana pasada, como lo hace todos los días, volvía de su trabajo en bicicleta y sufrió un accidente a raíz de la mala maniobra de la conductora de un automóvil. Al intentar esquivar el vehículo, Leila fue impactada por una moto y recibió fuertes golpes al caer sobre el asfalto.

Días más tarde, y mientras se recuperaba de las lesiones, publicó en sus redes sociales su impresión sobre el caso que le tocó protagonizar. En el escrito remarcó que fue la primera vez que sufrió un accidente de esas características, a la vez que puntualizó los problemas del tránsito en la ciudad, la desidia de algunos conductores y la buena atención en el Hospital Santamarina.

En diálogo con “Cable a Tierra” (lunes a viernes de 18 a 19, por La Municipal FM, 88.7) reflexionó sobre la circunstancia vivida y la importancia de la prevención a la hora de salir a la calle. “Siempre anduve en bici, desde muy chica porque mi papá me trasmitió esa pasión. La bicicleta es parte de mi cuerpo. Nunca pensé que fuera necesario usar el casco, pero después de lo que me pasó –y lo que me pudo pasar- sé que es más que necesario y no voy a volver a salir sin ponérmelo”, reflexionó.

Además, instó a que quienes protagonizan un incidente vial “se hagan cargo” y muestren empatía con quienes se llevan la peor parte. También resaltó los gestos de solidaridad: “ni bien me caí, un montón de gente se acercó a ver cómo estaba y a llamar una ambulancia. El artista callejero que suele estar en esa esquina me contuvo, me dijo que me quedara tranquila mientras llegaba la ambulancia y hasta me puso su buzo debajo de la cabeza para que pudiera apoyar y quedarme quieta. Seguramente se lo manché todo con sangre”.

Finalmente, destacó la atención que recibió en el Hospital Santamarina, donde le hicieron estudios, le aplicaron sutura en la herida en la cabeza y la contuvieron hasta darle el alta.