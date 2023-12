«Cuando la comunidad elige a un concejal está eligiendo un proyecto político; a partir de ahí se puede pensar en los problemas de la ciudad»

Guadalupe Gárriz es una de las concejalas que dejará su banca en unos días y en diálogo con “Cable a Tierra” (de lunes a viernes, de 18 a 19, por La Municipal FM, 88.7) hizo un somero balance de estos cuatro años.

«Hay una diferencia muy grande en cómo veía las cosas cuando ingresé a cómo las veo ahora -sostuvo-. Adquirió mucho más espesor el conocimiento que tengo de la ciudad, de los problemas, del entramado que tiene Tandil. Esa visión un poco más de conjunto, más macro, la tengo más adquirida como consecuencia del paso y del trabajo».

Para la concejala del Frente de Todos «el posicionamiento ideológico está presente siempre. Es una mirada construida, no como Guadalupe Gárriz sino por una pertenencia y un entendimiento de que las cosas deben ser de determinada manera en cierto marco y desde ahí trato de buscar las maneras y el aporte. Tengo perfectamente claro que cuando la comunidad elige está eligiendo el proyecto político que representa cada uno. Lo que no quiere decir que uno no pueda pensar los problemas y las alternativas. Hay una impronta de responsabilidad que está dada por esos principios y valores, que me parece importante».

A cuarenta años de la vuelta a la democracia, Gárriz fustigó los dichos del concejal entrante por LLA, Federico Sánchez Chopa, en cuanto a la última dictadura cívico militar, quien minimizó los alcances del terrorismo de Estado. «No sé cómo entenderlo, no sé si es un gesto de ignorancia, de provocación, una burla a la inteligencia del común de las personas. Hay cosas que no se discuten porque la realidad de los hechos lo demostró; es imposible sostener posturas negacionistas. Es un problema, porque no lo hace un vecino en la cola en un banco sino alguien que va a ocupar una función pública».