Para Martínez Lastra «está la posibilidad de que el peronismo vuelva a ser el verdadero peronismo»

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales Roberto Martínez Lastra analizó el resultado del balotaje y si bien dijo que esperaba un triunfo del candidato de La Libertad Avanza, lo sorprendió el porcentaje alcanzado.

En diálogo con “Cable a Tierra” (de lunes a viernes, de 18 a 19, por La Municipal FM, 88.7), sostuvo que «era algo que se veía venir, no sé si con tanta diferencia. Hoy el pueblo votó esto, veremos con el tiempo si ganó o perdió. Lo que todavía no puedo entender es cómo una persona que no conocía nada de política, en tres años haya creado una imagen que le permitió ser presidente con semejante porcentaje de votos».

Martínez Lastra se retrotrajo a los últimos días de campaña, «cuando le preguntaban a la gente y la respuesta del 99 por ciento era ´queremos que se vaya el kirchnerismo´. Yo me hago responsable en lo chiquito que me toca porque soy peronista, pero no me hago cargo de lo que ha hecho Cristina y toda la runfla».

A su juicio «demasiado buena elección hizo Massa, siendo el ministro de Economía con una elección del 130 o 140 por ciento».

En otro tramo de la entrevisto, el titular del gremio municipal reconoció que «lo que pase en las góndolas nos va a afectar y tendremos que salir a tomar alguna medida».

«Nosotros somos estatales -agregó-, pero no dependemos del gobierno nacional, como UPCN, ATE en donde veo a compañeros que están agarrando los bombos para salir. No sé qué van a hacer».

«En Tandil el gremio de los municipales es el más importante, y lo quieren tomar. Porque nunca nos pusimos en política; si jugamos, pero por afuera del gremio. Yo tengo compañeros radicales, comunistas, de derecha, no puedo poner un sello político en el gremio; tiene que ser independiente», reafirmó.

Finalmente, y respecto a la situación interna dentro del PJ local y siendo integrante de la Agrupación Un Grito de Corazón que no fue habilitada para competir en las últimas PASO, Martínez Lastra dijo que «con gente que son un grupo de cuatro amigos, que quieren dominar todo y no conocen las calles de Tandil no podemos sentaron a hablar. Salta a la vista ahora: el PJ es un partido cerrado. Ahora está la posibilidad de que el peronismo vuelva a surgir pero como verdaderamente peronismo. No puedo escuchar a algunos decir ´ahora vamos a ser resistencia´, pero por qué no hiciste algo siendo concejal o estando en Anses. Ahora es tarde para hacer algo por la gente».