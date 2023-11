Viviana Bernardez: “A partir de ahora todo el dinero del alquiler lo destinaré a mi casa”

Viviana es una de las adjudicatarias que recibirá su casa del Barrio Trabajadores Municipales este viernes. Emoción, ilusión, felicidad, son algunos sentimientos que definen este momento tan especial para ella.

En diálogo con “Decímelo de una” (de 7 a 10 por La Municipal FM 88.7) Viviana Bernardez se adhirió al proyecto del barrio en 2005, hoy llega la posibilidad concreta de poder ingresar a su casa propia.

“Yo estoy alquilando, vivo con dos de mis hijas, al barrio me mudo con una de ellas. Después que me divorcié me quede sin casa, tardó mucho en llegar, pero desde que asumió Roberto (Martínez Lastra) se aceleró muchísimo todo y ahora llega el día”, relató muy emocionada Viviana.

Mañana desde las 10hs se realizarán los últimos trámites con personal del Instituto de la Vivienda “me van a acompañar mis 4 hijos y mis dos nietos. Va a ser un día maravilloso. Yo estuve acompañando a las familias que recibieron hace un tiempito, aunque a mí no me tocaba, yo estaba feliz por ellos y sigo igual de feliz”.

“Desde que compré el plan mi salida era ir a ver el barrio, ahora que sé que mi casa es la Nº24 el domingo estuve ahí mirando, imaginando todo lo que se podía hacer ahí. Pienso que voy a pasar en mi casa la navidad, y después de 24 años la voy a pasar en mi casa, no lo puedo creer”, contó feliz.

Viviana agradeció a Roberto Martínez Lastra y a Rubén Peña, Jefe de Obra, “que lo volvimos loco preguntándole medidas de todo, de las ventanas, los espacios, las puertas. Así como está la voy a dejar, me encanta así, la quiero así, solo le iré agregando cosas para que este mejor y en el patio ya tengo pensado que hacer”.

“Es mi última mudanza, lo dije hace 24 años cuando me mudé a donde vivimos hasta ahora, no sabía que iba a pasar. Estoy feliz de la vida, agradecida, y a partir de ahora todo el dinero del alquiler lo destinaré a mi casa”, cerró.