Para Martín Yáñez, «por un lado tenemos a alguien que viene a mejorar el sistema y por otro, algo extravagante, incierto y peligroso»

Martín Yáñez, coordinador ejecutivo de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, analizó desde “Cable a Tierra” (de lunes a viernes, de 18 a 19, por La Municipal FM, 88.7) la actualidad política nacional de cara al balotaje del próximo domingo 19 entre el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, y el referente de La Libertad Avanza, Javier Milei.

Respecto a la estrategia de campaña del candidato oficialista y actual ministro de Economía, en cuanto a la conformación de un gobierno de unidad nacional, Yáñez sostuvo que «como peronista no solo no me parece malo ni me molesta ya no alcanza solo con la mirada de un solo sector que aporte soluciones. Cuando Sergio Massa habla de un gobierno de unidad nacional es un acierto; la propuesta es sumar a los mejores hombres y mujeres de todos los sectores para formar el gobierno».

En tal sentido, señaló el caso del presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva que «el año pasado ganó con lo justo haciendo una gran alianza de 17 partidos, ideológicamente muy amplia. Entendió que Brasil estaba en peligro y si se repetía la gestión de Bolsonaro iba a ser aún peor».

«Más allá de dónde esté uno ubicado ideológicamente, cualquiera puede ver que por un lado tenemos a una persona preparada, con una idea de país en la cabeza, con experiencia, con recorrido en la política y en la función pública, como un hombre del sistema que viene a mejorar el sistema y por el otro lado ve una persona nueva que promete el cambio y otras cosas, pero todo es extravagante, incierto y peligroso».