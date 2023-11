Roberto Martínez Lastra dio detalles sobre las diferentes actividades organizadas por el Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil con motivo del Día del Trabajador Municipal. También se refirió a los reclamos que llevan adelante los profesionales de la Salud desde la semana pasada.

El Secretario General del STMT dialogó con “Decímelo de una” (de 7 a 10 por La Municipal FM 88.7), dando precisiones sobre los actos que se llevarán a cabo este miércoles con motivo de celebrarse el Día del Trabajador Municipal.

Como cada 8 de noviembre «se entregarán reconocimientos a los trabajadores que cumplen 25 años de servicio desde las 10.30 hs y después nos trasladamos al Cementerio Municipal para colocar una placa en memoria de los compañeros que ya no están y por la tarde haremos entrega en el Teatro de la Confraternidad a los afiliados que cumplen 25 años de trabajo. También es una semana especial porque el viernes entregamos 10 casas y además se cobra ese día el Bono acordado en paritarias».

Martínez Lastra también se refirió a los reclamos por parte de alrededor de 100 trabajadores de la salud, que visibilizaron en diferentes espacios de la ciudad, incluso en el Festival Chacinar «la disconformidad no es solo de unos 100 trabajadores, son más, hasta yo estoy disconforme, pero la que resuelve es la Asamblea. Los compañeros tienen que entender que nosotros estamos bajo una institución con su Estatuto y por lo tanto la existencia de una Asamblea, que es donde se resuelven los acuerdos», precisó.

De enero a octubre en paritarias el STMT logró un 120% de incremento, de marzo hasta ahora un 90% «que tenemos sueldos bajos, es verdad, que somos muchos también es verdad y cada vez somos más, hoy hay alrededor de 3000 empleados. Por lo general la paritaria siempre se toma el valor de marzo a la hora de definir paritarias, eso es algo que criticaron, pero es así», agregó.

Además, invitó al personal que se desempeña en salud «que se afilien y vengan a las asambleas. Dicen que no los represento, yo les digo que vengan y se afilien. Hoy son los que critican por las redes, se creen que las luchas se ganan por las redes. Todos opinan cualquier cosa, pero ninguno viene a las asambleas, ahí se votó y yo no puedo ir contra eso. Ni siquiera presentaron una nota para decir que estaban disconformes, que luchen su lucha y no se metan más con nosotros. Yo entiendo que la lucha es genuina, porque para algunos los sueldos están bajos, pero otros ganan por encima del $1.000.000 y ese ingreso no es indigno», enfatizó.

«Ya hay un corte con los que se metieron a ensuciar a mi familia y compañeros, tomamos esa postura, porque nosotros no fuimos a insultar a nadie», cerró Roberto Martínez Lastra.