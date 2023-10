Toma en Movediza: “Si mañana nos desalojan me voy a armar una casilla frente al Municipio, porque no tengo donde ir”

Luz Ortiz y su pareja forman parte de la toma de terrenos en Movediza, tienen dos hijos, uno de 5 años y un bebé de un mes. La situación habitacional de la familia es compleja, “me voy a armar una casilla frente al Municipio porque no tengo donde ir”.

En diálogo con “Decímelo de una” (de 7 a 10 por La Municipal FM 88.7), Luz Ortiz detalló que en el lugar “hay ente enferma, gente mayor, gente recién operada”.

Indicó, además que “el Fiscal y el Juez dijeron que no se iban a hacer cargo si les pegada un balín a los niños” ante un eventual desalojo compulsivo.

El Municipio “nos están dejando solos, si tuviéramos un lugar donde ir nos iríamos, yo estoy con mi bebé recién nacido, pasé todo el tiempo acá con mi hija de 5 años y mi embarazo. Queremos un terreno, un lugar para vivir con nuestros hijos y que podamos pagarlo como un alquiler”, manifestó.

Además detalló, “muchas de las mamás que están acá no tienen dónde ir, la gran mayoría estamos todos en la calle. Si mañana nos desalojan me voy a armar una casilla frente al Municipio porque no tengo donde ir”.

Desde el inicio, “de acá solo se retiró una chica, Camila, porque el resto de las familias estamos acá. Estamos todos unidos, no hay dos grupos. Acá hay 200 personas, alrededor de 70 familias”, detalló.

Ante la posibilidad del desalojo “vamos a resistir todo lo posible. Obviamente no voy a poner en riesgo la vida de mis hijos, si hay violencia me voy a retirar pero mi pareja se va a quedar acá”, precisó.

Hoy “no tenemos diálogo con el dueño de las tierras, perdimos toda esperanza cuando el municipio se retiró de la mesa de negociación. Ya no hay diálogo, Lunghi no se hace cargo de las personas. Nadie se comunicó con nosotros y veremos qué pasa mañana”, cerró.