Darío Méndez, concejal y jefe de campaña de Unión por la Patria en estas últimos elecciones, trazó un balance de lo realizado a nivel local con la candidatura a intendente de Rogelio Iparraguirre. A su vez, respondió las críticas que apuntaron que se había hecho una campaña «personalista» dejando de lado las candidaturas de Axel Kicillof y Sergio Massa.

En diálogo con “Cable a Tierra” (de lunes a viernes, de 18 a 19, por La Municipal FM, 88.7) , apuntó que de las PASO a las generales «intentamos tener un crecimiento más cuerpo a cuerpo, una militancia casa por casa no tanto en lo mediático sino en la charla con el vecino. Entendimos que esta elección estaba muy marcada por la coyuntura nacional».

Para Méndez, «el objetivo está cumplido, aunque uno pretende siempre ganar. Pero nos cambiaron las reglas a mitad de mandato; avisorábamos que el actual intendente no podía presentarse en estas elecciones, pero nos corrieron el arco y tuvimos que salir a jugar un partido distinto».

Sobre las críticas de Jorge Coronel y la agrupación Un Grito de Corazón, en cuanto a que hicieron una campaña vecinalista, casi personal para Rogelio Iparraguirre, dejando de lado el plano provincial y nacional, el actual concejal apuntó en principio que «no es justicialista, no es peronista ese chico (por Coronel). Creo que es de Sabatella, del progresismo no sé…».

«La misma crítica se le podía haber hecho a Massa en las PASO, que no hizo campaña por él -explicó-. Fue a tres lugares en toda la campaña; no dio explicaciones siendo el ministro de Economía. Pero había una estrategia de Antoni Gutiérrez-Rubí (el asesor de campaña del candidato a presidente) que decía que no había que hacer olas.

Como esa era línea que bajaba nos dijeron a todos, no solo a Tandil ´cuiden su territorio y empujemos de abajo hacia arriba´. Fue la línea que adoptó Unión por la Patria en términos nacionales. Después de las PASO, había que salir y fuerte, con un escenario con Milei en primer lugar. Sí o sí teníamos que salir de otra manera. El primero que lo hizo fue Massa, adoptando un sinfín de medidas tendientes a reparar lo dañado con la devaluación y explicando lo del Fondo y otras cuestiones. Un candidato hablándole a la gente y dándole a la militancia herramientas para salir a hablarle a los vecinos. El escenario cambió, con otra línea política a nivel nacional. Y pudimos militar el cuerpo entero de la boleta».

En torno a si la militancia estaba al tanto de esas estrategias, Méndez sostuvo que «la gente que milita todos los días lo sabía. Pero quienes se aíslan del resto y buscan hacer daño en lugar de construir colectivamente, no tienen línea y piensan que militar es estar dos horas por semana parados en una esquina, capaz que no se enteran».

«Yo no estoy herido -enfatizó-. Los que están sangrando por la herida son otros, que salieron a boquear antes de tiempo y no es lo que la mayoría del justicialismo quiere. Uno puede participar queriendo construir o queriendo destruir. El justicialismo tandilense tiene una larga historia en eso y lo peor que podíamos hacer nosotros es repetir la historia del 2003, que por doscientos votos le permitió a Lunghi estar veinte años en el poder».