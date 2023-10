Julio Elichiribehety, el histórico Jefe de Campaña de Miguel Lunghi sostuvo que “en las PASO no se lo vio venir a Milei y en las Elecciones Generales no se lo vio venir a Massa”.

En diálogo con “Decímelo de una” (de 7 a 10 por La Municipal FM 88.7), Elichiribehety indicó que “llevo 20 campañas acompañando a Lunghi, 20 triunfos. Yo podría decir que la primera y la última campaña tuvieron una incidencia un poco más determinante en la elección, las otras fueron más de ordenamiento. La campaña es una optimización de recursos, pero obviamente la ganan los candidatos”.

En 2003 “Lunghi ya era un buen candidato, venía de remontar la Clínica Chacabuco, Presidente del Círculo Médico, su padre había sido destituido, una calle llevaba su nombre, y esas cosas daban visibilidad al candidato. Esa campaña creo que sí tuvo una incidencia, había varios puntos a resaltar. Pero las que siguieron, Lunghi iba teniendo un reconocimiento importante de la comunidad y ahí hubo un votante que no vota a otros candidatos, corta a Lunghi.

Miguel sacó votos con Milei, con Massa, con todos los candidatos. Hay un elector que hoy no contienen los partidos políticos que tiene opciones y en términos locales se transmiten a la cercanía”.

En la provincia de Buenos Aires se renovó la intendencia en 78% municipios “esto quiere decir que en el gobierno de cercanía no hay malestar como con la política y los políticos a nivel nacional. El enojo está muy segmentado en lo nacional, poco menos en lo provincial y mucho menos en lo local”, refirió.

Respecto de la posición y el lugar que ocupó el radicalismo en la última elección detalló “a mi me hubiera gustado que el radicalismo hubiera tenido su candidato, me hubiera gustado que Manes fuera el candidato. Creo que el radicalismo no puede ser una alternativa del PRO”.

Sobre la postulación del actual Intendente a una nueva gestión el ex funcionario refirió «yo no discuto el sexto mandato de Lunghi, el exceso ya era el cuarto, dentro de la norma estaba habilitado y él me dijo que sentía que tenía mucho para dar todavía y yo acepté su decisión y lo acompañé», cerró.