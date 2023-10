Iparraguirre: “He ratificado que hay un cansancio y un desgaste en esta gestión, hay falta de inventiva”

Rogelio Iparraguirre, candidato a Intendente por Unión Por la Patria, se refirió al desarrollo de la campaña, a pocos días de las elecciones generales.

En Decímelo de Una (de 7 a 10 por FM88.7 La Municipal), el candidato de UxP contó sus sensaciones luego del Tandil Debate “cuando llegué a casa lo vi y me asustó mi cara, estaba muy cansado porque tenía muy pocas horas de sueño, había estado en la sesión de Diputados donde tratamos temas muy importantes. Pero el debate es muy lindo, donde se pueden ver a los candidatos en pie de igualdad. No creo que tengan una resolución en el televidente, a lo mejor puede hacer una aporte en la franja de indecisos, pero no más que eso. Es muy importante para la ciudadanía porque nos pueden ver a todos en igualdad de condiciones”.

Al debate “entre muy frío, pero después entré en la dinámica y pude enfocarme. Pude dar mi diagnóstico, del cuadro de situación de cada uno de los ejes, la mirada crítica y las propuestas. En ese tiempo que teníamos creo que logré ajustarlo bastante bien. Lo que sostengo y digo, sobre Tandil, tiene un sustento de convicción muy honda y trato de estar con la mayor cantidad de gente planteando lo que pienso y lo que quiero hacer. Esto lo digo en muchos lugares y durante 3 meses, a veces esto me hace perder fuerza en lo que digo, pero tengan la certeza que seguiré trabajando para Tandil”.

Sobre sus sensaciones sobre cómo está nuestra ciudad hoy, indicó, “he ratificado que hay un cansancio y un desgaste en esta gestión, hay falta de inventiva. Es obscena la división que hace la actual gestión entre el sur y norte de las vías del tren, al este y oeste de la RN226, es puntual. Por ejemplo con el recambio de luminarias a LED de un lado de las vías y lo mismo del otro lado de la ruta. También pasa con los pozos, cuanto tarde en taparse en zona céntrica de la ciudad y cuanto tardan en arreglarlo en los barrios más alejados. Estas son cosas que pintan una gestión”.

«Si Lunghi obtuviera un triunfo, creo que va a ser un problema. Para él más que nada, ya que al desgaste hay que sumarle la pérdida de autoridad. Van a ser 4 años para el olvido», cerró.