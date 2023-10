A sala llena, comenzó el 20° Tandil Cine

Anoche, en el Auditorium Alfa del Espacio INCAA UNICEN, quedó inaugurada la 20ma edición del Tandil Cine Festival Nacional Competitivo que se extenderá hasta el domingo 15, en diferentes sedes y con una agenda completa de actividades que incluye proyecciones, charlas y talleres, todas con entrada libre y gratuita.

En las palabras de bienvenida a cargo de la locutora de la ceremonia, Emiliana Quaglia, se celebró la madurez de un Festival que nació en medio de la crisis de 2001, por iniciativa y convicción de un grupo de cinéfilos locales pero que creció y se robusteció hasta convertirse en uno de los más importantes de la región. Luego, se proyectó un video que rescató la voz de algunas protagonistas de otros años y de la presente edición –productoras, programadoras e integrantes del comité ejecutivo- quienes pusieron en valor el esfuerzo colectivo de sus organizadores –Universidad, Municipalidad y Biblioteca Rivadavia- y de las muchas personas que pasaron por el Festival y le aportaron su trabajo y compromiso.

“Larga vida al Festival”

El rector de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, Dr. Marcelo Aba, tuvo a su cargo el primer discurso de la noche. Como dueño de casa, destacó el orgullo de contar entre la programación de este año “con un importante número de realizadores y realizadoras audiovisuales que se formaron en nuestras aulas. Les pido que defendamos, entonces, este modelo de educación superior que es ejemplo en el mundo, redoblando nuestro compromiso por una educación pública, gratuita e inclusiva que entienda el arte como el modo de darles voz a los sin voz”, concluyó.

Posteriormente, fue el turno del intendente Municipal, Miguel Ángel Lunghi: “estos 20 años de recorrido nos llenan de legítimo orgullo: nuestro Festival ya encontró su lugar en el mundo porque es referente en la región y en el país. Comenzó siendo el sueño de un puñado de cinéfilos empedernidos que entienden al cine como un modo de vida; un sueño que apoyamos desde sus inicios quienes cogestionamos y entre todos hemos aprendido mucho de cada edición. No sobran los festivales de cine que se realizan en el interior del país, por eso nos enorgullece haber acompañado con convicción inquebrantable los mejores años del cine nacional. ‘20 años no es nada’ dice el tango: no estoy tan seguro: aquella quijotada que soñaron sus pioneros hoy expresa la rotunda realidad de la obra cumplida”, subrayó el Jefe comunal.

Finalmente, fue el actor y director Víctor Laplace -padrino del Festival- quien se dirigió a la sala colmada de espectadores: “hemos hecho entre todos un maravilloso trabajo que fue creciendo y que siempre tiene el compromiso de seguir mejorando. Sigamos apoyando el arte. Sin arte no hay país posible. Quiero saludar a todos los que me ayudaron de entrada a llevar este proyecto adelante, a que el Tandil Cine trascendiera fuera de nuestro lugar y fuera un punto de encuentro para mostrar los muchos logros del cine argentino. Larga vida al Festival”, culminó para dar paso a la proyección de 3 cortos de su autoría.

La ceremonia de apertura finalizó con la proyección de “Recuperados al amanecer”, documental de los realizadores locales Nicolás Loustau y Javier Creparula, con producción de Germán Zamora quienes agradecieron la oportunidad y el apoyo recibido.

Programación del lunes 9

Espacio INCAA UNICEN (Yrigoyen 662)

18: corto Recuerdos entre el gas lacrimógeno. El 28 de junio de 2009 tuvo lugar un golpe de Estado en Honduras que expulsó del país al presidente José Manuel Zelaya. Pero el 5 de julio regresó y miles de hondureños se manifiestan en el aeropuerto de Tegucigalpa para dar la bienvenida al Presidente. La entrada fue frustrada por el ejército hondureño, que impidió el aterrizaje. En esa manifestación, el joven Isis Obed Murillo murió abatido por un disparo en la cabeza por el ejército de Honduras. Este corro retrata un momento en la vida de 4 manifestantes que intentan salvarse en medio de las violencias ejercidas durante el golpe de Estado.

Agua Sucia (Competencia) de Guillermo Ruiz y Diego Crespo

20: corto El peso de una pluma. Desde que conviven juntos, Martina percibe que su novio Andrés tiene ciertas actitudes dañinas. Si bien se esfuerza en creer que el vínculo es importante, su intuición le dice que algo no cuadra.

Legítima defensa, de Andrea Braga

22: corto Facundo. Suárez se presenta en una casa funeraria para cubrir un puesto vacante de mozo. Consigue el trabajo pero adaptarse a un nuevo grupo es difícil. Los compañeros son hostiles y su desempeño tampoco es el esperado. Mientras tanto, descubre que el mozo anterior ha desaparecido. Su conciencia no lo deja tranquilo: quiere saber dónde está Facundo.

Te prometo una larga amistad (Competencia) de Jimena Repetto.

El 20° Tandil Cine es organizado por el Municipio de Tandil, la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires y la Biblioteca Rivadavia, con el acompañamiento del INCAA (Instituto de Cine y Artes Audiovisuales), Globant, GENNEIA y Fundación SAGAI.

Las entradas gratuitas para cada proyección se retiran una hora antes, por boletería del Espacio INCAA UNICEN.