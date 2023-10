Ante la negativa a alcanzar un acuerdo por parte del Municipio, algunas familias comenzaron a desocupar los lotes de La Movediza

La decisión del Municipio de retirarse de la mesa de negociación en el conflicto suscitado a partir de la toma de lotes en la zona del barrio La Movediza imposibilitó que se concretara el acuerdo alcanzado entre el propietario de las tierras, las familias que lo ocuparon, la Justicia y otros organismos que intervinieron en el caso.

De esta manera, la decisión del juez que entiende en la causa será el desalojo del lugar, que podrá llevarse adelante de manera voluntaria o compulsiva.

Camila es integrante de una de las quince familias que en febrero de este año se instalaron en el lugar empujadas por distintos motivos, principalmente ante la imposibilidad de acceder a un alquiler en virtud de los altos costos que presenta el mercado inmobiliario tandilense.

En diálogo con “Cable a Tierra” (de lunes a viernes, de 18 a 19, por La Municipal FM, 88.7) , Camila -una de las ocupantes- sostuvo que ante la imposibilidad del acuerdo, decidió desalojar el lugar de manera voluntaria.

“Nosotros dijimos desde un principio que no queríamos que nos regalaran nada ni mucho menos quedarnos con algo que no es nuestro. Estamos dispuestos a pagar por nuestro lote, pero como el Municipio no dio su consentimiento, decidimos retirarnos y volvernos a la casa que estábamos alquilando”, explicó.

No obstante esta decisión, aseguró que seguirá “haciendo todo lo que esté a mi alcance para conseguir una vivienda digna para mis hijos y para mi familia. Voy a seguir golpeando puertas para conseguir el derecho a un techo propio, que podamos pagar con nuestros ingresos”.

Camila dijo desconocer cuál es la postura que adoptará el resto de las familias que ocuparon los lotes.