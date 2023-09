El defensor Diego Araujo lamentó que no se llegara un acuerdo en torno a la toma en La Movediza

El defensor oficial Diego Araujo lamentó que no se pudo alcanzar un acuerdo en torno a la toma de predios en la zona de La Movediza. El funcionario judicial discrepó con la mirada que el Municipio –que se retiró de la negociación- tiene sobre el caso. Previó un desalojo que en “en algunos casos será voluntario y en otros, compulsivo”.

“Lamentablemente, más allá el enorme esfuerzo que significó las constantes reuniones de la mesa de diálogo integrada por varios actores y de la buena voluntad del dueño de las tierras, no se llegó a un acuerdo. Hubo un avance en la creación de un consorcio urbanístico, pero en la última etapa esta propuesta se frustró cuando el Municipio se retiró de la mesa, el propietario de las tierras con toda su legitimidad decidió no seguir avanzando, con lo cual no hay mucho más que hacer en torno a una solución alternativa a este conflicto social”, remarcó Araujo en diálogo con “Cable a tierra” (de lunes a viernes, de 18 a 19 por La Municipal FM 88.7).

Al retirarse de la negociación, el Municipio adujo que de llegarse a un acuerdo se sentaría un precedente para aquellos que ocupen predios y se les brinde una solución. Para el defensor oficial “no hay datos empíricos que corroboren ese posicionamiento. Es una mirada totalmente distinta; lo veo desde otra óptica. Cuando uno se enfrenta a este tipo de conflictos, excede y en mucho al análisis de un caso penal, es un conflicto social de gran trascendencia. En todos los casos en los que se interviene cuando hay tomas masivas, suele invocarse estos fantasmas de ´si se les da solución a estas personas se genera un efecto negativo…´. A mi criterio no es solo una mirada equivocada, sino que no hay ningún tipo de corroboración fáctica”.

“En la medida en que no se comience a trabajar sobre una necesidad real, va a seguir repitiéndose a través del tiempo las mismas acciones”, agregó.

De esta manera, estimó que el juez José Alberto Moragas determinará el desalojo del predio, que en algunos casos será de manera voluntaria y en otros, compulsiva.