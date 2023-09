Cada 26 de septiembre se conmemora el «Día Mundial de la Anticoncepción», con el objetivo de promover el conocimiento y el uso responsable de los anticonceptivos. En este día, también se resalta la importancia de la prevención de infecciones de transmisión sexual y previsión de embarazos no deseados.

Martina Iparraguirre contó a “Decímelo de una” (lunes a viernes de 7 a 10 por La Municipal FM 88.7) “hay disponibilidad del implante sub dérmico” destinado a adolescentes para prevenir embarazos no deseados.

En Tandil la Directora Asociada de la Región Sanitaria VIII, remarcó que se trata de “una gran herramienta preventiva y las efemérides nos obligan a poner en agenda el tema, que la mujer tenga la posibilidad de elegir, de desarrollarse y fundamentalmente decidir. Remarco esto porque no hay que confundir herramienta con estrategia”.

“La anticoncepción como medio para lograr la autonomía, la libertad y fundamentalmente el desarrollo humano, debe ser estrategia de los equipos del primer nivel de atención, o sea que deben tener tiempo para poder diagnosticar la población a cargo y ese abordaje se debe dar de manera integral”.

Según datos de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud la distribución de implantes sub dérmicos en los últimos ocho años aumentó un 1.563% en el sistema público de salud y producto del crecimiento de este método anticonceptivo de larga duración junto a otras estrategias de prevención, la tasa de embarazo no intencional en la adolescencia muestra un descenso sostenido y marcado en Argentina desde 2015.

En Tandil “los implantes están, el gobierno provincial los provee, está recomendado para adolescentes porque se trata de un método que perdura 3 ó 4 años, pero este método debe ir acompañado de una estrategia y para eso deben estar preparados los equipos de primer nivel de atención”, refirió.

Debería ser una política de todos “que las chicas se puedan embarazar cuando quieran y no cuando la condición social desfavorable se lo imponga y eso hace al desarrollo de nuestra comunidad y por lo tanto debería importarnos a todos. En Tandil hay disponibilidad, los insumos los envía Nación y Provincia, nosotros trabajamos con una muy buena articulación con el equipo de Salud Sexual del Sistema de Salud Pública”, cerró.