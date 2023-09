Este mediodía se realizó el acto de entrega de 20 viviendas del Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil que se encuentra en Duffau y Entre Ríos.

El Secretario General del Gremio hizo uso de la palabra y remarcó que este miércoles “es un día distinto para todos nosotros, hoy 20 familias cumplen el sueño de la vivienda propia. Para los que llevamos tantos años en esto, es una entrega diferente. En la primera que hicimos yo me recibí de dirigente, en la segunda hubo emoción y satisfacción, y quedarán en la historia, pero esta es diferente porque pasaron muchas cosas que nos dolieron, pero también nos fortalecieron. Hoy me saco 20 puteadas de encima del lomo y me quedan otras 30”.

Además, agregó, “nosotros gestionamos y dependíamos de otros, pudimos superar todo y hoy estamos fuertes, estamos cumpliendo sueños que quizás si no fuera por nuestra institución no hubieran podido lograrlo”.

“Sembramos la esperanza y hoy cosechamos, esperamos que antes de fin de año podamos entregar las que faltan. En un momento donde el país está detonado y donde un ‘vende humo’ puede gobernar este país, un gremio chiquito como el nuestro está entregando viviendas, eso nos da un orgullo enorme a mí y a mis compañeros”, remarcó muy emocionado.

En estos años “pudimos conocer varias gestiones del Instituto de la Vivienda, pero rescatamos a tres y obviamente entre ellas a la actual, que se comprometió y cumplió. Nosotros pusimos el proyecto, ellos la financiación y acá estamos entregando las casas”, indicó.

“Agradezco a mi familia, a los compañeros de la Comisión Directiva, a los que estuvieron acompañando en la lucha, a la empresa que se quedó y al Intendente que siempre nos dio una mano con el barrio. También al Presidente de la USINA, al Diputado Nacional Rogelio Iparraguirre que nos abrió puertas para que esto se logre, al Gobernador y sus Ministros, porque todos fueron importantes para llegar a este objetivo”.

Sobre el final de su discurso tuvo una mención especial para Eva Perón, “nuestra líder espiritual, que decía ‘donde hay una necesidad, nace un derecho’” y somos la herramienta para que ese derecho se ejerza y como dijo el General Perón “mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar, hechos no palabras” y yo agrego acá están los hechos”, cerró Martínez Lastra.