“Construyendo Juntos”, un sistema solidario para que los trabajadores tengan su propia casa

Christian Boix Maidana es arquitecto y titular de la constructora Pauta, ubicada en la zona norte del AMBA. En 2017 creó el programa Construyendo Juntos, un proyecto que brinda hogares a aquellos obreros de la construcción que no tienen casa propia.

La iniciativa fue impulsada desde su propia empresa y desde 2017 ya ha construido cuatro casas por años para los trabajadores de las contratistas que operan con Pauta. Todo a través de un sistema solidario en el que los propios trabajadores construyen las viviendas de sus compañeros, los corralones brindan materiales al costo o los donan y los arquitectos se encargan de realizar los planos y la dirección de obra.

En diálogo con “Cable a Tierra” (de lunes a viernes, de 18 a 19, por La Municipal FM, 88.7), Boix Mansilla dio detalles de la iniciativa y aseguró que “si no fuera por los albañiles y el resto de los trabajadores yo no tendría trabajo. Y eran justamente ellos los únicos en esta cadena de construcción que no tenían su casa.

El sistema ya lleva varios años y los resultados son para destacar. De hecho, el objetivo del constructor es que pueda replicarse en distintos lugares del país, ya que “no solo nadie pierde, sino que todos ganamos. Desde que lo llevamos adelante, en mi empresa ha aumentado la productividad, ha bajado el ausentismo que es uno de los grandes inconvenientes en este rubro, y se trabaja en un contexto de cordialidad y armonía”.