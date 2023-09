La delegación de Tandil, compuesta por más de 300 representantes de diferentes disciplinas deportivas y culturales, participa desde el viernes pasado en la final de los Juegos Bonaerenses 2023.

Este año se inscribieron 2973 tandilenses, de los cuales 322 compiten en la etapa final, luego de superar las instancias clasificatorias locales y regionales de cada una de las actividades. La Subsecretaría de Cultura y Educación y la Dirección de Deportes del Municipio coordinan a la delegación tandilense y se encargan de la logística y los traslados de todos los participantes.

En deportes la delegación de nuestra ciudad tendrá representación en juveniles en handball playa – gimnasia Artística – bonaerenses en carrera – futbol tenis femenino y masculino – hockey masculino – rugby femenino – pádel femenino y masculino – fútbol 5 femenino – natación femenino y masculino – tenis de mesa femenino y masculino – bádminton femenino y masculino – beach vóley femenino – ajedrez femenino y masculino – voleibol esc. femenino – básquet esc. femenino y atletismo femenino y masculino.

En PCD se competirá en bonaerenses en carrera masculino – boccia – fútbol masculino; mientras que en la categoría universitarios habrá representación en bonaerenses en carrera femenino y masculino – natación femenino y masculino – básquet 3×3 masculino – Beach Vóley masculino – ajedrez femenino – pádel masculino y acuatlón masculino.

La delegación de deportes se completa con adultos mayores de las disciplinas bonaerenses en Carrera femenino y masculino – fútbol tenis masculino – natación femenino y masculino – truco – ajedrez – coreografía pop – pelota paleta – orientación femenino – tejo femenino – y bochas masculino; y representantes federados de tiro femenino y masculino – canotaje femenino y masculino – golf masculino y skate masculino.

En cultura Tandil cuenta con participación en solista vocal adulto – solista vocal sub 18 – cumbia – stand up universitario – malambo sub 15 – folclore adulto – folclore PCD – dibujo PCD – dibujo adulto y plato principal sub 18.

El Director de Deportes del Municipio, Carlos Ilero, detalló que “el viernes llegamos con toda la delegación a la ciudad de Mar del Plata y pudimos establecernos muy bien en los alojamientos que contratamos en Chapadmalal”.

“Toda la delegación está disfrutando de estos días y vamos acompañando a todos en cada una de las competencias. Hay un importante grupo de personas de la Subsecretaría de Cultura y Educación y de la Dirección de Deportes que trabajan intensamente en toda la logística y los traslados para que nuestros representantes lleguen a las diferentes sedes y nos puedan representar de la mejor manera”, agregó.

Finalizada la jornada del domingo la delegación de nuestra ciudad sumaba una medalla dorada de Juan Cisneros en Bonaerenses en Carrera PCD, dos plateadas de Candela Richter – Canto Solista Sub 18 y Paloma Vilches – Malambo Sub 15 y una de bronce de Tobías Serrano en Lanzamiento de Jabalina Sub 14.