Elichiribehety analizó el triunfo electoral de Lunghi en 2003

El 14 de septiembre de 2003 Miguel Ángel Lunghi se imponía en las elecciones municipales con un escaso margen sobre el candidato del peronismo, Mario Bracciale. Fueron apenas 283 los votos de diferencia; un voto por urna.

En diálogo con “Cable a Tierra” (de lunes a viernes, de 18 a 19, por La Municipal FM, 88.7), Julio Elichribehety –jefe de aquella campaña y de las que siguieron hasta hoy- recordó convulsionado escenario nacional de ese entonces, en el que el radicalismo había quedado muy golpeado tras la renuncia del presidente Fernando De la Rúa. De hecho, en las elecciones de abril, el candidato de ese partido, Leopoldo Moreau, había cosechado poco más del 2 por ciento de los votos.

“El radicalismo estaba extremadamente golpeado –puntualizó-. Había un enojo con la política, el ´que se vayan todos…´. En septiembre votó poco más del 70 por ciento, casi como ahora. Para nosotros fue una campaña con mucha intensidad, con una adversidad fuerte, con el peronismo gobernando la provincia. Con el correr de los meses se fue generando un grupo de trabajo importante, con una cuota de mística. A Miguel se lo visualizaba como un hombre que hacía. De hecho el eslogan fue ´El hombre que hace falta´. El momento clave fue el 20 de agosto, con el acto en Unión y Progreso. Esa noche diluviaba y llenamos el salón. Algunos percibimos que lo que podía ser ´hacer una buena elección´ podía convertirse en una victoria. El 2 o 3 de septiembre Oscar Nigro –a quien le habíamos pedido una encuesta- nos dijo ´hay un empate técnico´. Ese es el microclima de las campañas y hay que tener mucho cuidado. Sobre todo con ´la campaña del abrazo´. Podés ganar la campaña del abrazo pero no una elección”.

En otro tramo de la entrevista, Elichiribehety se definió como “un tipo de comité. Creo en la política partidaria. Las internas en los partidos te van endureciendo; esa experiencia es importante cuando llegás a la función, porque si no, tres o cuatro críticas te pueden llevar a la renuncia. El rango de secretario debe decir mucho que no, para que el Intendente diga mucho que sí. Decir que no es el paragolpe que contiene las demandas que muchas veces son frustradas. Es la teoría del fusible”.

Respecto a los cambios entre aquella campaña y la actualidad, el exsecretario de Desarrollo Social consideró que fueron muchos “sobre todo los tecnológicos. La campaña transita mucho por las redes. Ahora, el vecino de ciudades intermedias valora las acciones de cotidianidad de un gobierno. La campaña ordena, estimula, traza una hoja de ruta. Los años no electorales son los años de siembra y los electorales los de cosecha”.