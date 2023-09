Foro de Seguridad: “Exigimos la intervención del Ejecutivo para una solución definitiva”

Daniela Gatti, Presidente del Foro de seguridad aseguró que “el Municipio no planteó ninguna idea para solucionar la inseguridad en Movediza” y agregó “exigimos la intervención del Ejecutivo para una solución definitiva”.

En diálogo con “Decímelo de una” (lunes a viernes de 7 a 10 por La Municipal FM 88.7) Daniela Gatti precisó que el miércoles se llevó a cabo una reunión en el despacho del Intendente donde estuvieron presentes las autoridades del Foro de Seguridad, el propio Intendente, el titular de Protección Ciudadana, Atilio Della Maggiora, Rubén Dieguez y representantes de entidades rurales.

Tandil tiene una escalada de inseguridad muy fuerte “esto es así. Ayer (miércoles) se vieron obligados a recibirnos, hace tiempo que reclamábamos una reunión, obviamente que esperamos que esto tenga un efecto positivo, aunque no salimos con esa impresión. Ellos tienen la preocupación, porque tienen conocimiento de lo que pasa en la ciudad”, relató Gatti.

“Uno ve una falta de empatía de parte del municipio, ellos dicen que están trabajando, pero los resultados no se están viendo, queremos hablar de propuestas concretas. En las reuniones del Foro plantean lo que hacen con la instalación de cámaras de seguridad y demás, pero todo eso evidentemente es insuficiente”, agregó.

Como Foro “veníamos planteando lo que pasaba en Movediza, ahora con los cambios en la policía eso se va acomodando. También se planteó el estado de la dependencia policial en la zona y ahí no vemos acompañamiento a nuestro pedido, porque ya hemos solicitado al Municipio que haga gestiones para que los efectivos del comando tengan un espacio acorde, ellos dicen que lo van a evaluar”.

Sobre el resultado de la reunión “el Municipio no propuso nada, no planteó ninguna idea para solucionar la inseguridad, solo nos dieron números, nos dijeron que en la zona viven 12.000 personas. Exigimos la intervención del Ejecutivo para una solución definitiva, como la creación de una Comisaría porque esa zona depende de la Comisaría Segunda que queda a 50 cuadras del lugar y a pesar de esto, el municipio no cree que esto sea una respuesta a la problemática”, indicó.