Reclamo vecinal por un espacio para el Centro de Educativo Complementario Nº803

Daiana, vecina del barrio Movediza, junto a otros padres se auto convocaron al Consejo Escolar y luego a Jefatura Distrital para reclamar por un espacio físico donde pueda funcionar el Centro Educativo Complementario Nº803.

En diálogo con “Decímelo de una” (lunes a viernes de 7 a 10 por La Municipal FM 88.7) contó “este reclamo viene desde 2012, nosotros hace un año que nos sumamos a ese pedido. Se pasan la pelota de un lado a otros y así desde hace 11 años. el barrio no está en condiciones para que esto se siga dilatando”.

Sobre las razones la vecina explicó, “supuestamente iba a funcionar en el CEC de Movediza, supuestamente estaba aprobado, pero hasta ahora no hay nada. A nosotros no nos importa la política ni nada de eso, solo queremos que se haga la obra para que los chicos estén contenidos. En el barrio hay mucho consumo y no queremos eso para nuestros hijos, queremos que tengan un lugar, que sabemos que no es la solución, pero si como un espacio de contención porque lo que está pasando nos preocupa muchísimo”.

La obra fue anunciada y debería ser ejecutada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires “a nosotros Riva (Presidente del Consejo Escolar) nos dijo que era responsabilidad de Provincia y cuando fuimos a Jefatura Distrital nos dijeron que la obra debe hacerla el Municipio. Nos mandan de un lado a otros y a nosotros no nos importa quien la hace, nos interesa que se haga. Ya pedimos una reunión para que nos expliquen por qué no se hace, porque vemos que se hacen cosas que no son prioritarias. Parece que los barrios somos un cero a la izquierda”, cerró.