La concejala Guada Gárriz cuestionó “qué hace el Municipio en materia de política pública para cuidar a la población”

Guadalupe Gárriz, concejala del FdT, preside la comisión de Derechos Humanos, Garantías, Género y Seguridad del Concejo Deliberante y ha sido autora de algunos proyectos vinculados con la seguridad que aún no han sido tratados en el deliberativo local.

En diálogo con “Cable a Tierra” (de lunes a viernes, de 18 a 19, por La Municipal FM, 88.7) se mostró crítica hacia la gestión que encabeza Atilio Della Maggiora al frente de la Secretaría de Protección Ciudadana y puso el acento en el destino que la administración comunal le da a los fondos recaudados por la sobretasa que se cobra a tale fines.

“Es una problemática que afecta a la comunidad en su conjunto, no a un barrio en particular. Tandil tiene una tasa específica destinada a un sistema integrado de protección ciudadana. Es un fondo importante: para este año está previsto mil millones de pesos”, planteó y se preguntó: “¿cuál es el despliegue de política pública en materia de cuidado a la población?”.

Para la edil opositora, “es una vergüenza que el Ejecutivo esgrima que colabora con el pago de alquileres para dependencias policiales o para el combustible de los móviles. El Municipio es un actor protagónico en materia de seguridad de su propio distrito, que tiene que trabajar complementariamente con el Ministerio de Seguridad de la Provincia. No es que le hacés un favor y le cargás combustible a la camioneta. Además, hay un fondo específico que destina la Provincia para el sostenimiento de seguridad, que para este año son 140 millones de pesos extras. Lunghi puede perfectamente pagar alquileres y cargar combustibles y dejar de decirlo. Porque esa no es la estrategia, porque la Tasa no está hecha para eso. No puede ser que ese sea el argumento central por el cual no existe una policía municipal que labure complementariamente”.