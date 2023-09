Ya son 1000 tandilenses jubilados con la nueva moratoria

Con la entrega de resoluciones del pasado viernes, se llegó a la jubilación número 1000 en nuestra ciudad, desde que el Estado puso en marcha, hace 3 meses, el Plan de Pago de Deuda Previsional. La Ley 27705 que creó la moratoria permite acceder al derecho a una jubilación a casi 1 millón de personas en todo el país, pagando los aportes faltantes a partir de un descuento mensual y en cuotas.

“Éste es un momento muy importante en la vida de todos ustedes que pueden acceder a una jubilación a partir del ingreso a esta moratoria, acreditando todos los años que han trabajado. Sin esta ley, no se podría haber hecho, era necesario este acto de justicia y reparación para quienes no reunían la cantidad de años de aporte o realizaron un trabajo no remunerado, devolviéndoles todo lo que le han dado a nuestro país y a nuestra ciudad. Esta moratoria viene a saldar, en términos previsionales, esa deuda económica interna.

En este contexto electoral donde algunos candidatos dicen que el sistema previsional argentino es deficitario y no sirve, tenemos 1000 jubilados en 3 meses lo que pone de manifiesto los riesgos de volver al pasado. Es verdad que aún falta mucho pero este Estado ya se ha comprometido en un camino para igualar derechos y reconocer, en este caso, toda una vida de trabajo”, subrayó Federico Martínez, jefe de la oficina local de ANSES.

Durante el acto, Darío Méndez -jefe Regional de ANSES- también hizo hincapié en el rol fundamental de un Estado presente: “sin esta Ley solo 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 hombres estaban en condiciones de jubilarse por sus propios aportes. Tenemos que preguntarnos cuál es el Estado que queremos para nuestro país. Este gobierno tiene claro que queremos uno que se encargue de crear políticas públicas para reparar esas desigualdades”, sostuvo.

Para solicitar turno, los interesados deberán ingresar en www.anses.gob.ar, Trámites y Servicios, Turnos, Solicitar un turno y elegir Plan de Pago Deuda Previsional – Asesoramiento.