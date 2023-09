Lunghi se reunió con integrantes del Instituto Mixto de Turismo y analizaron los avances del “Programa de regularización de prestadores de servicios turísticos”

Este martes por la mañana el intendente Miguel Lunghi, junto a funcionarios de su equipo de gobierno, mantuvo un encuentro de trabajo con integrantes del Instituto Mixto de Turismo en el que se analizaron los avances alcanzados con el “Programa de regularización de prestadores de servicios turísticos”. El jefe comunal aseguró que es fundamental trabajar en conjunto para fomentar la calidad del destino.

A través de ese plan se busca avanzar con la regularización de los alojamientos turísticos en todas sus categorías, abordado de manera conjunta con un proceso similar al que se implementó con los guías de turismo y espacios y actividades recreativas.

Lunghi estuvo acompañado por el Jefe de Gabinete, Oscar Teruggi, la Secretaria de Desarrollo Productivo, Marcela Petrantonio, el Director de Turismo, Mariano Berenstein y concejales.

“El municipio está trabajando fuertemente para la habilitación de las diferentes categorías de alojamientos turísticos que no cumplen con la normativa, venimos apostamos a la calidad turística y eso es algo que no podemos lograr si no es con alojamientos habilitados y que cumplan las normas vigentes”, afirmó el jefe comunal.

A su vez resaltó la importancia del plan de regularización que se encuentra en desarrollo e instó a que “todos los prestadores que no están regularizados se inscriban, ya que una vez que completemos las diferentes etapas del plan se aplicará la normativa. Por eso hace un tiempo que venimos avanzando con las notificaciones y se aplicarán las sanciones establecidas”.

A su vez destacó el “compromiso y responsabilidad de todos los prestadores turísticas, ya sea alojamiento o servicios turísticos, que se encuentran habilitados y en condiciones y con quienes venimos trabajando en conjunto para consolidar el gran desarrollo turístico que tiene nuestra ciudad y que posiciona al sector como una de las actividades económicas importantes para Tandil”.

El Director de Turismo fue el encargado de la presentación de los avances del plan de trabajo que se viene impulsado en estos últimos años, y que además del programa de regularización de alojamientos, incluye acciones para mejorar la calidad del destino en los diferentes segmentos turísticos y de marketing y comunicación, como el nuevo website presentado recientemente, entre otras.

En la reunión las autoridades comunales detallaron que este plan de regularización se viene desarrollando por etapas y que próximamente se comenzarán a realizar inspecciones y se clausurará en los casos que corresponda.