En Tandil “la Ordenanza ya tiene pautados los aumentos de boleto, se va a respetar”

Daniel Albanese, titular de la Cámara de Transporte, aseguró que en Tandil hay “pautados aumentos para el 1° de octubre, 1° de diciembre y 1° de febrero”.

En diálogo con “Decímelo de una” (lunes a viernes de 7 a 10 por La Municipal FM 88.7) aseguró que el congelamiento para el aumento del boleto no sería aplicable en Tandil “hay una ordenanza que así lo marca”, aseguró.

Con el anuncio de medidas desde el Ministerio de Economía se desprendió, entre otras, el congelamiento del boleto para el Transporte Público en el AMBA y desde la provincia de Buenos Aires se adhirió al correspondiente DNU. Según indicó Albanese “somos municipales y la Municipalidad tiene autonomía, por eso la Ordenanza que se aprobó y que ya tiene pautados los aumentos de boleto, se van a respetar porque no tienen injerencia ninguno de los dos niveles sobre Tandil, ni Nación, ni Provincia”.

La ordenanza ya tiene pautados aumentos para el 1° de octubre, 1° de diciembre y 1° de febrero “fue con el último aumento y se estableció que el porcentaje de los incrementos será teniendo en cuenta tres variables de precios. Y yo creo que si el municipio no va a pagar, no se va a adherir al bono de $60mil para los trabajadores municipales, no se va a sumar a éste DNU de congelar las tarifas, sería medio ilógico”, aclaró.