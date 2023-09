Corina Alexander: “Decidieron formatearse y se plantean como un partido vecinalista”

El fin de semana la Agrupación “Un Grito de Corazón” comenzó con la militancia de la lista de Unión por la Patria, que lleva a Sergio Massa y Agustín Rossi a nivel nacional y Axel Kicillof y Verónica Magario por la provincia de Buenos Aires. Sobre UxP a nivel local la dirigente sostuvo, “decidieron formatearse y se plantean como un partido vecinalista”.

En diálogo con “Decímelo de una” (lunes a viernes de 7 a 10 por La Municipal FM 88.7) Corina Alexander contó, “el sábado estuvimos en la plaza Independencia, yo creía que la gente no nos iba a tratar bien, pero sinceramente me llevé una grata sorpresa porque muchos se detuvieron a charlar con nosotros creo que esta lista hay que militarla, hay que comentarla, porque si no hay gente que salga a hablar con la gente para pedirle que nos den otra oportunidad, es muy difícil”.

A nivel local “no tenemos diálogo, la mayoría de los peronistas no tienen diálogo. Además decidieron formatearse como si fueran algo independiente de lo nacional y provincial, se plantean como un partido vecinalista y no convocan a ninguna de las fuerzas que acompañan al movimiento peronista”, aseguró Alexander.

La contienda electoral a nivel nacional “todos los partidos políticos, tienen que salir a explicar lo que no va a poder hacer Milei. Los que estamos en la política lo sabemos, Milei ha capturado la sensación térmica de la gente y obviamente si llega a la presidencia no va a poder cumplir ni el 90% de lo que dice en campaña. Creo que es una consecuencia que tiene que ver con el “que se vayan todos”, del hartazgo y rechazo del electorado a la política”, refirió.