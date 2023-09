Villarruel: “Algún Juez o Fiscal debe darle las herramientas a la policía para que se solucione esto”

Walter Villarruel, Director de Tránsito del Municipio de Tandil, se refirió a lo sucedido el fin de semana con la viralización de dos videos, uno de un Renault 12 escapando de un control de tránsito y otro con motos corriendo picadas en la RP30.

En diálogo con Decímelo de Una (de 7 a 10 por FM88.7) refirió “el conductor del Renault 12 fue detenido por la policía, se le realizó la actuación correspondiente y ahí termina nuestro trabajo. La policía lo detuvo, le tomó los datos, pero después se fue caminando tranquilo para su hogar”.

Ante este tipo de situaciones “uno pretendería que por lo menos se le tome alguna declaración o que se lo lleve demorado, pero nosotros no tenemos las herramientas para saber cuál es el funcionamiento. Me hubiese gustado, después de todo lo que hizo, que por lo menos fuese demorado en la seccional, pero eso no sucedió. Este chico tenía antecedentes de peligrosidad manejando, de hecho, se grababa en moto transitando entre los autos y haciendo “Willy””, precisó.

Respecto de la “caravana” de motos que transitan por la ciudad cada fin de semana e incluso corriendo picada entre los autos, tanto en pleno centro o como se vio en el último video que se viralizó en la Ruta Provincial Nº30, refirió “algunos actores opinan del tema y sacan a relucir cosas que no son ciertas. Ninguna ciudad ha podido solucionar el problema de las motos. Pero más allá de esto, estamos hablando de una alteración al orden público que es organizado por redes sociales y la respuesta del Estado municipal es la que podemos dar. Después hay decisiones que no dependen de nosotros, yo no voy a poner los Inspectores para que los atropellen. Debe ser la fuerza pública la que debe resolver este problema. Algún Juez o Fiscal debe darle las herramientas a la policía para que se solucione esto”.